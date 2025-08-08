Menu
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula

Adolescente, de 17 anos, sofreu lesões "leves e superficiais"

08 agosto 2025 - 17h53Redação, com Metrópoles

Uma estudante, de 17 anos, ficou ferida após briga com uma colega de classe da Escola Estadual José Chediak de São Paulo. As agressões ocorreram dentro da sala de aula, na quinta-feira (7).

Vídeos gravados e divulgados por colegas mostram que uma das jovens, de 17 anos, dá socos no rosto da outra, de 18, que saca uma tesoura da cintura, com a qual golpeia a outra aluna, ferindo-a na região da cabeça, que sangra.

A menor de idade relatou à polícia que já vinha sofrendo ameaças por parte da colega e que, as duas, já se envolveram em outra briga na terça-feira (5) por causa de uma mesa. Na ocasião, a adolescente sofreu lesões "leves e superficiais".

O vice-diretor da escola relatou em depoimento à Polícia Civil ter conhecimento das desavenças entre as estudantes, acrescentando não ter presenciado as agressões recentes. A menor afirmou que os pais solicitaram providências à instituição de ensino, como suspensão e monitoramento das alunas, mas nada foi feito.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) afirmou, em nota, que o caso foi registrado como lesão corporal no 42º DP (Parque São Lucas) e que a tesoura utilizada nas agressões foi apreendida. "As envolvidas foram orientadas sobre o prazo para representação criminal, necessário em crimes desta natureza."

Procurada pela reportagem do Metrópoles, a Secretaria Estadual de Educação afirmou que uma equipe regional do Programa de Melhoria e Convivência e Proteção Escolar acompanha o caso de perto. "Estão previstas ações de conscientização voltadas à promoção da cultura de paz na escola."

Assista ao vídeo: 

 

