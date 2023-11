JD1TV: Alunas trocam puxões de cabelo durante briga na saída de escola estadual

O que seria de uma amizade sem alguns ‘arranca rabos’, não é mesmo? Com isso, duas adolescentes foram filmadas trocando puxões de cabelo em frente a uma escola estadual de Ponta Porã, no final da manhã desta terça-feira (14).

Conforme as informações iniciais, as duas estariam brigando porque estavam ‘se encarando’ na saída do colégio. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, as alunas chegam a rolar no chão. Apesar da alguns 'tufos' de cabelos arrancados, não existem informações se algumas delas ficou ferida durante a confusão.

Alguns usuários do WhatsApp chegaram a comentar que a briga aconteceu porque a ‘calça que elas estavam usando era igual’. Outros comentaram que 'falta um lote para capinar' ou uma 'louça para lavar em casa'.

Uma discussão generalizada amontoou alunos, populares e funcionários da instituição, logo depois da briga. As ‘gatas briguentas’ foram separadas por alunos e populares que passavam pelo local, pedindo para que elas se acalmassem. Assista ao vídeo:

JD1TV: Alunas trocam puxões de cabelo durante briga na saída de escola estadualhttps://t.co/3fMlkbhkKy pic.twitter.com/gQqtBgP6i4 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) November 14, 2023

