JD1TV: Aluno ataca colega com caneta após risadas em apresentação de trabalho

Durante a segunda-feira (8), um adolescente, de 14 anos, foi apreendido após desferir golpes de caneta contra a colega de classe na Escola Municipal Dom Jacson Damasceno Rodrigues, na comunidade Val Paraíso, em Manaus.

Tudo teria acontecido após ela dar risadas durante apresentação de um trabalho de ciências na sala de aula, conforme o site PopTime.

Um vídeo passou a circular nas redes sociais ainda na segunda, horas após o ocorrido. Nas imagens, o adolescente segura o cartaz na apresentação com outros quatro colegas, quando ele pega uma caneta em seu bolso e parte para cima da aluna.

Segundo informações do site, a vítima foi atingida no rosto e nas costas. Os colegas de classe ajudaram a conter a ação do adolescente, até a chegada da Polícia Militar. Inclusive, a equipe policial é quem encaminhou a vítima para atendimento médico.

Na versão apresentada, o aluno se sentiu incomodado com a risada da vítima após ele ter errado uma palavra na apresentação. Ele foi encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais e deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio tentando.

