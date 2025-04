JD1TV: 'Amigas inseparáveis' são atropeladas e mortas por carro em alta velocidade

Um acidente fatal ceifou a vida de duas jovens de 18 anos na noite de quarta-feira (9), depois que o estudante de direito, Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, que conduzia um Honda Civic em alta velocidade, atropelou as vítimas na Avenida Goiás, no bairro Santo Antônio em São Paulo.



As vítimas atravessavam a faixa de pedestre quando o semáforo estava amarelo para a passagem dos veículos.

Brendo acabava de sair da faculdade, e segundo seu advogado, ele seguia entre 60 km/h e 70 km/h, mas que não sabe precisar a velocidade exata.O teste do bafômetro constatou que ele não estava bêbado. Depois, ele também foi submetido a uma contraprova junto ao Instituto Médico Legal (IML), mas o resultado ainda não foi divulgado.



O motorista foi ouvido na delegacia e acabou detido. Ele deve passar por audiência de custódia com um juiz ainda nesta quinta.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha que seguia em outro carro contou que foi ultrapassada pelo Honda Civic "em altíssima velocidade". Outras pessoas relataram que parecia que o condutor disputava um racha com um Onix.

Segunda a mãe de uma delas, Isabela Priel Regis e Isabelli Helena eram amigas inseparáveis. As duas amigas voltavam de uma adega após comemorarem que uma delas iria começar em um emprego novo na semana que vem. Veja o momento do impacto:

IMAGENS FORTES



Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também