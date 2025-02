JD1TV: Amigos cantam louvor, fazem orações e aplaudem Vanessa em última homenagem

Cheio de comoção. Assim foi o último ato para a jornalista Vanessa Ricarte, de 42 anos, vítima de feminicídio em Campo Grande. O velório, que ocorreu na Câmara Municipal da Capital na noite desta quinta-feira (13), foi encerrado após uma palavra de despedida, louvores e salva de palmas para a servidora do MPT/MS (Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul).

No local, a família deu oportunidade para uma pastora proclamar uma palavra de despedida à Vanessa. Após o momento de reflexão, louvores foram entoados por Marta Cel, acompanhada do coro do público que cantou junto.

Pedindo justiça a Deus, amigos próximos da vítima também discusaram e encerraram as homenagens à jornalista com palmas. O corpo de Vanessa será levado para a cidade de Três Lagoas, onde acontecerá o enterro nesta sexta-feira (14).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também