JD1TV: Antônio Vaz se recupera após infarto e diz estar "voltando" aos trabalhos

O deputado realizou o procedimento de ponto de safena em São Paulo onde está sob cuidados médicos

15 setembro 2025 - 09h20Sarah Chaves

Após passar por um procedimento de ponto de safena em São Paulo, o deputado estadual, Antônio Vaz (Republicanos) poderá voltar aos trabalhos na próxima semana. O parlamentar passou mal na capital paulista na segunda-feira (8), enquanto estava na cidade para participar de um curso da Fundação Republicana Brasileira (FRB). Ele sentiu dores no peito e procurou uma UPA, onde foi diagnosticado com infarto e transferido para um hospital, sendo encaminhado à UTI.

Após uma nova crise durante a madrugada, ele foi submetido a um cateterismo, que identificou obstruções em duas veias, indicando a necessidade de cirurgia.

Mesmo tendo recebido anticoagulantes, o agravamento do quadro exigiu uma cirurgia de urgência, realizada na madrugada do dia seguinte, com duração de oito horas.

Após a cirurgia o deputado gravou um vídeo ao lado da esposa, falando de sua recuperação para “voltar e começar novamente os trabalhos”.

Ao JD1 o deputado informou que há a possibilidade dele estar de volta na próxima semana. Antônio Vaz destacou que tem cuidado de sua saúde, com sua rotina e faz exames periódicos e que o médico disse que “seu coração é forte”.

O procedimento foi bem-sucedido e a recuperação do deputado tem sido considerada excelente pela equipe médica. Ele deve receber alta nos próximos dias e agradeceu o apoio recebido:



 

