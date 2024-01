JD1TV: Após falha na direção, mecânico encontra jiboia ao abrir o capô do carro

Caroliny Martins, com G1 Notícias

Ao fazer a inspeção de um veiculo que apresentava problemas na direção, um mecânico de Vilhena (RO), se surpreendeu ao abrir o capô do carro para tentar identificar o problema. Ele encontrou uma jiboia enrolada na central do carro, próximo ao cilindro do freio e provavelmente ela também estava na barra da direção, afetando a locomoção.

A proprietária relatou que ouviu barulhos estranhos após ter feito uma viagem até uma fazenda e, por isso, levou o veículo para uma análise mecânica. Ela acredita que a cobra tenha vindo com ela da fazenda.

Segunda ela, assim que a cobra foi retirada, o problema da direção desapareceu.

Curiosidade

Durante a estadia na fazenda, a dona do veículo chegou a ser informada por um rapaz que havia uma jiboia na região e sugeriu tirar uma foto. Como a cobra não foi achada, o assunto acabou sendo esquecido.

De volta à cidade, ela notou que o carro começou a "ranger", mais especificamente quando ela virava a direção para a direita. Com suspeitas de falta de óleo, ela levou o carro para uma avaliação.

Na oficina, um mecânico analisou o carro diversas vezes para encontrar o problema. Após diversas análises, decidiu abrir o capô e encontrou a jiboia enrolada no compartimento de direção.

Não há relatos sobre o que aconteceu com a cobra.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também