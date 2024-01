JD1TV: Após virar piada na internet, placa de cidade é destruída pelo fogo

Brenda Leitte, com Metrópoles

A placa instalada na entrada da cidade de Aragoiânia (GO), na região metropolitana da capital goiana, ficou destruída após um incêndio na madrugada desta segunda-feira (1°). Recentemente, o letreiro virou piada por ser considerado “feio”.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a placa em chamas. “A placa de Aragoiânia queimando aqui, às 2h46 da manhã”, afirmou a pessoa que filma a cena.

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido. “A Prefeitura informa que já procurou os órgãos competentes para investigação sobre o caso e assim serão tomadas as devidas providências”, destacou.

A prefeitura esclareceu que o formato das letras escolhidas remete ao apelido dado ao povoado “biscoito duro” que formou a cidade Aragoiânia.

Moradores do município de Aragoiânia, na região metropolitana da capital goiana, ficaram revoltados e fizeram piada sobre uma placa instalada na entrada da cidade, no início do mês de dezembro de 2023.

Após a repercussão negativa do letreiro, chamado de “feio” nas redes sociais, a prefeitura emitiu um comunicado, no qual informou que o serviço não havia sido concluído.

Conforme consta no Portal da Transparência, o contrato da prefeitura com a empresa terceirizada foi firmado em agosto de 2022 e teve como objetivo a elaboração de dois letreiros de boas-vindas, para entrada e saída de Aragoiânia.

Também houve outros serviços: projeto de requalificação de duas praças no Setor Jardim Imperial e canteiro em volta do Edifício da Prefeitura Municipal.

O prazo determinado para a execução de todos esses serviços foi de 2 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro do mesmo ano. No total, foram pagos R$ 15.865 pelo letreiro e pelas reformas citadas

