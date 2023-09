JD1TV: Área de preservação em Bonito é incendiada após queda de raio

Uma grande Área de Preservação Permanente na região do Brejão do Rio Formoso em Bonito, acabou sendo queimada após a queda de um raio na vegetação.

O empresário da região, Cristian Reis trabalha próximo ao local e contou que a ocorrência é "normal", pois, a vegetação predominante da região é o Capim Navalha, que fica muito seco nesta época do ano, aumentando a possibilidade de queimadas.



"Quem tem propriedade ao redor do Brejão se mobiliza, junto com os funcionários e os bombeiros, para não deixar o fogo ir pra dentro da margem do lago ou das propriedade", relatou Cristian.

O fogo começou na segunda-feira (18) e foi extinguido ontem (19), com ajuda do Corpo de Bombeiros. O JD1 tentou contato com o Corpo de Bombeiros para saber qual o tamanho da região que foi devastada e se pode haver novos focos, mas ainda não obtivemos sucesso.



Vídeo mostra intensidade do fogo no local:





