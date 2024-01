JD1TV: Avião explode ao bater em poste de energia enquanto combatia incêndio

Um avião, geralmente usado para combater incêndios florestais, explodiu depois de bater a asa em um poste de energia e cair em uma rodovia. O caso teria acontecido próximo à cidade de Talca, no Chile, durante a segunda-feira (15).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que o avião acerta um poste. Na sequência, a aeronave perde o equilíbrio e as chamas começam, antes mesmo de ela tocar o solo.

O piloto chegou a ser resgatado das chamas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Corporação Nacional Florestal (Conaf) confirmou que o avião trabalhava para eles no momento do acidente e lamentou a morte do piloto. O modelo era Turbo Trush e era operado pela empresa aérea Air Andes SPA.

Assista as imagens:

