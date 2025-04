JD1TV: Avião faz pouso forçado em rodovia em Santa Catarina

Um avião, modelo Pelican 500 BR, precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado no km 15 da BR-101, na cidade de Garuva, em Santa Catarina, resultando na interdição parcial da rodovia após o incidente.

Segundo portais de notícias locais, a aeronave partiu do aeroclube de Garuva com destino a Joinville, mas durante o voo sofreu uma pane no motor, obrigando o piloto a fazer um pouso forçado na pista de rolamento.

Haviam duas pessoas a bordo da aeronave no momento do incidente, o proprietário do avião e o piloto, que não se feriram durante o pouso.

Em um vídeo, gravado por um passageiro de um veículo que anda pela rodovia no momento do pouso, mostram os momentos de tensão antes da aeronave tocar o solo na via e seguir para o acostamento.

Confira o momento do pouso:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também