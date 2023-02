JD1TV: Bagagem de turista estoura em aeroporto e solta dezenas de caranguejos vivos

Um vídeo impressionante registrou o momento em que caranguejos fogem e tomam conta da esteira de bagagens em um aeroporto nas Bahamas. O registro, captado em 2017, voltou a circular novamente nas redes sociais na última semana.

Na nova postagem no Instagram, a publicação já conta com quase 5 milhões de reproduções. Confira vídeo:

O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Nassau, provocado por uma que uma caixa de gelo quebrada no compartimento de bagagem. Com isso, os animais foram liberados e acabaram tomando conta da esteira de bagagens, como é possível ver nas imagens.

A situação incomum acabou provocando alvoroço entre os passageiros do terminal aeroportuário. Após minutos de caçada, todos os animais foram recapturados e acondicionados novamente.

