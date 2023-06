JD1TV: Balão ilegal pega fogo e atinge prédio de condomínio

Desespero! Um balão em chamas deixou dezenas de famílias desesperadas em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, nesse domingo (11). Moradores flagraram a queda do balão.

Nas imagens, é possível ver o balão de ar pegando fogo, intensamente, enquanto cai em cima de um prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o artefato caiu na área de um hotel. Felizmente ninguém ficou ferido.

Nos últimos segundos do vídeo, as chamas vão se apagando conforme o balão queima, porém, ainda ficaram alguns focos de incêndio sobre o edifício.

Em outra filmagem, gravada por um vizinho do condomínio, pedestres afirmam que conseguiram extinguir totalmente o fogo.

Balão Ilegal

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, n° 9.605/1998, é proibida a fabricação, venda, transporte ou a soltura de balões que possam provocar incêndio em áreas de vegetação ou urbanas. A pena é de 1 a 3 anos de prisão ou multa.

BRASIL: Balão ilegal acaba de pegar fogo e atingir um prédio de condomínio em Arujá/SP. pic.twitter.com/1doX9dZx5M — POPTime (@siteptbr) June 12, 2023

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também