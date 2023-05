JD1TV: Bêbado, homem pula em 'esgoto' para recuperar Iphone perdido

Um homem pulou em um valão para resgatar o celular, após deixá-lo cair na água suja. O episódio foi na manhã do último sábado (6), no entorno do Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O operador de máquinas Augusto Figueiredo, de 29 anos, tinha acabado de sair de um festival de rap no centro de convenções quando parou para fazer xixi à beira do valão. O iPhone 12 Pro Max, recém-comprado, acabou caindo no esgoto, mas Augusto não hesitou em mergulhar para procurar o aparelho que atualmente está custando cerca de R$ 6 mil.

Pessoas que deixavam o show passaram a filmar a cena. Nas imagens, que viralizaram, o dono do celular aparece imerso na água suja, só com a cabeça para fora. A “pescaria” demorou três horas, e Augusto conseguiu recuperar o iPhone.

Morador de Manaus, no Amazonas, ele contou que não sabia do real risco que corria, inclusive de ser mordido por jacarés e cobras. Augusto disse ainda que ofereceu R$ 2 mil para quem achasse o aparelho. Um vendedor ambulante chegou a pular no mangue, mas em poucos minutos desistiu.

“Eu ofereci dinheiro, mas eu já tinha pulado. Tinha muita gente na hora, gente filmando, mas não imaginava que teria essa repercussão toda. Só queria recuperar meu celular”, disse.

Ele saiu do mangue de ambulância, direto para um hospital da Barra da Tijuca, onde ficou por 4h. Saiu com cinco pontos no pé e uma dose de antitetânica. O aparelho voltou a funcionar perfeitamente. *Com informações do portal G1.

Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também