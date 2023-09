JD1TV: Bebê de 1 ano se engasga com bala e é salvo por sargento do Corpo de Bombeiros

Um bebê, de apenas 1 ano, quase morreu ao se engasgar com uma bala. Ele foi socorrido já desacordado por um militar do Corpo de Bombeiros de Corumbá, durante a noite de ontem (29).

Conforme as informações do 3º Grupamento de Bombeiros Militares (3° GBM), os pais levaram a pequena de carro até o quartel. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que o pai desce do veículo em desespero, com a criança no colo e a entrega ao sargento Assis, que imediatamente da inicio as manobras de reanimação.

Enquanto isso, o pai acompanha aflita toda ação, abaixado e com a cabeça entre as mãos. Outras pessoas também acompanharam o salvamento, andando de um lado para o outro.

A nota da corporação aponta que o salvamento durou cerca de 3 minutos, até a criança recobrar a consciência.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que conta com médico durante o transporte, foi acionada para avaliação clínica da menina e encaminhamento ao pronto-socorro municipal.

Assista as imagens:

