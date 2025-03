JD1TV: CaixÃ£o cai de carro funerÃ¡rio no meio de avenida em MS

Um caixão, que armazenava o corpo de uma idosa a caminho do cemitério, acabou caindo de um carro fúnebre na Avenida da Saudade, próximo ao Cemitério Municipal de Cassilândia.

Conforme o site O Correio News, um motorista de um caminhão que vinha logo atrás do carro fúnebre presenciou o incidente e filmou o fato.

Logo em seguida na filmagem mostra que carro fúnebre, aparece na avenida. Um funcionário da funerária abre a parte traseira do veículo e recoloca o caixão com ajuda de populares que estava no local.

Assista as imagens:

