Imagens da câmera de segurança de um estabelecimento na Rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande, registrou o momento do acidente que terminou em morte, na madrugada deste sábado (16). Segundo testemunhas que passavam pelo local no momento, a vítima conduzia a moto na contramão da via.

Segundo as imagens obtidas pelo JD1, o acidente ocorreu às 04h44 da manhã. O ônibus estava vazio e seguia pela Rua Antônio Maria Coelho, e o motociclista, trafegava na contramão na Rua 25 de Dezembro.

Saiba Mais Polícia Motociclista na contramão é atingido por ônibus e morre na hora no centro da Capital O corpo foi lançado a quase 20 metros do local da colisão. A moto foi arrastada e ficou presa embaixo do ônibus. O corpo foi lançado a quase 20 metros do local da colisão. A moto foi arrastada e ficou presa embaixo do ônibus.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A parte da frente do ônibus e a motocicleta ficaram parcialmente destruídas. Veja:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também