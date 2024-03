JD1TV: CÃ¢meras flagram momento do acidente que matou jovem na JÃºlio de Castilho

A câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento do acidente que vitimou Victor Hugo Rozemberque Machado, de 20 anos, nas primeiras horas deste sábado (16), que morreu após chocar sua moto contra a latera um ônibus na Avenida Júlio de Castilho, no Jardim Panamá, em Campo Grande.

Nas imagens é possível ver outros dois ónibus deixando o Terminal Júlio de Castilho pouco antes do acidente, e quando o terceiro está prestes a fazer a conversão do terminal para a avenida, o jovem aparece nas imagens, em alta velocidade, e se choca contra o veículo.

Segundo informações iniciais do caso, o ônibus seguia o trajeto da linha 086 - Júlio de Castilho/Shopping CG.

A suspeita inicial é que Victor não tenha respeitado a sinalização semafórica, passando no sinal vermelho, porém, devido ao posicionamento da câmera que registrou o acidente e qualidade da imagem, não é possível detalhar se esse foi o caso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou a recolher o jovem, em estado grave no momento, para dentro da viatura. O atendimento continuou por mais alguns momentos, no entanto, ele não resistiu e faleceu antes de ser encaminhado para atendimento médico especializado.

Confira o momento da batida:

