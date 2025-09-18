Menu
JD1TV: Campo-grandense fica milionária ao atender ligação de Carlinho Maia

Mãe de três filhos e desempregada, Dany foi surpreendida pelo influenciador com a notícia

18 setembro 2025 - 08h50Sarah Chaves    atualizado em 18/09/2025 às 09h15

A campo-grandense Daniely Rivaroli Acosta, mãe solteira de três filhos, recebeu uma surpresa na noite de quarta-feira (17), ao descobrir que foi a ganhadora do prêmio milionário do sorteio promovido pelo influenciador Carlinhos Maia. Ela comprou quatro números para participar ganhou o prêmio de mais de R$ 1 milhão.

O próprio Carlinhos Maia ligou para anunciar a grande notícia. 

Daniely é mãe de três filhos, sendo um deles com necessidades especiais e atualmente está desempregada. Antes ela trabalhava em uma loja, atuando no estoque e no caixa, mas precisou deixar o emprego recentemente devido a uma cirurgia. 

Além de se tornar milionária, Daniely também foi convidada para um evento de Carlinhos Maia, que acontecerá em dezembro. Ela terá a oportunidade de conhecer pessoalmente o influencer e participar do rancho.

 

