JD1TV: Casal é flagrado durante 'rapidinha' no Parque das Nações

Um casal foi flagrado 'dando uma rapidinha' no meio do Parque das Nações, durante a tarde de quinta-feira (2). O momento foi flagrado por frequentadoras do espaço.

Conforme o vídeo encaminhado para a reportagem pelo administrador da página do Instagram Campo Grande Mil Grau (@campograndemilgrau), os dois estavam no meio das árvores, sentados na grama.

O usuário que passou as imagens para a página, disse ter ido com amigas ao Parque. "O pessoal perdeu o pudor né? Eu e umas amigas fomos passear no Parque das Nações e um casal estava em um momento íntimo no meio das árvores", brincou.

O momento 'caliente' entre os dois, é mais um caso do tipo que acontece na Capital em 2023.

Assista ao vídeo:

