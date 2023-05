JD1TV: Chuva derruba acesso ao Hospital São Julião

A forte chuva que atingiu a Capital, nesta terça-feira (9), causou estragos e interditou a rua Lino Vilacha que dá acesso ao Hospital São Julião. Com a força da enxurrada uma parte da grade caiu e cedeu o asfalto da via.

Conforme a Superintendente de Gestão do hospital, Jessyka Mendes, o problema é antigo e tem retornado aos poucos, sem acesso ao local, os funcionários tem orientado aos visitantes de pacientes usarem uma rota alternativa que é por uma estrada de chão.

“Nós reformamos todo o alambrado, pintamos a grade e meio fio, e hoje aconteceu isso, o desabamento”, lamentou.

Ainda de acordo com ela, a administração do São Julião já tinha formalizado reclamações as autoridades públicas sobre o problema, mas não teve retorno.

