JD1TV: Cobra é flagrada predando outra serpente em Bonito

Um flagrante raro da natureza foi registrado no Rio Sucuri, em Bonito (MS), uma cobra papa-pinto foi vista predando uma cobra-cipó em plena luz do dia. O momento foi capturado pelo guia de turismo Célio Araújo durante um passeio com turistas. Entre os presentes, estava o campeão olímpico de vôlei Tande.

Apesar de nas imagens, ser citado que se trata de uma cobra Caninana predando a Cipó, a serpente maior na verdade se trata de uma Papa-pinto (Drymarchon corais), conforme confirmação do biólogo e professor, Roullien Henrique Martins. "Elas tem uma dieta variada, mas podem comer outras serpentes".

Já a menorzinha mantém as características de uma serpente arborícola.

