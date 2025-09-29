Menu
JD1TV: Cobra é flagrada predando outra serpente em Bonito

O momento foi capturado pelo guia de turismo Célio Araújo

29 setembro 2025 - 10h36Sarah Chaves    atualizado em 29/09/2025 às 11h01
Imagem: Célio AraújoImagem: Célio Araújo  

Um flagrante raro da natureza foi registrado no Rio Sucuri, em Bonito (MS), uma cobra papa-pinto foi vista predando uma cobra-cipó em plena luz do dia. O momento foi capturado pelo guia de turismo Célio Araújo durante um passeio com turistas. Entre os presentes, estava o campeão olímpico de vôlei Tande.

Apesar de nas imagens, ser citado que se trata de uma cobra Caninana predando a Cipó, a serpente maior na verdade se trata de uma Papa-pinto (Drymarchon corais), conforme confirmação do biólogo e professor, Roullien Henrique Martins. "Elas tem uma dieta variada, mas podem comer outras serpentes".

Já a menorzinha mantém as características de uma serpente arborícola.

 

 

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/9/2025
Zé Felipe é visto em camarim de Ana Castela e aumenta rumores de affair

