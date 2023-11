JD1TV: 'Corna abençoada', mulher encontra marido na igreja com a amante

Da redação - com CM7

Provando que nem a benção divina para uma corna, uma mulher ‘quebrou o pau’ durante a missa. As imagens da confusão ganharam as redes sociais durante a noite de segunda-feira (13).

Conforme o vídeo, o homem estava ‘agarradinho’ com a amante durante a missa quando é surpreendido pelo suposto cunhado e a esposa traída. Ao notar que estava sendo filmado, ele rapidamente tira o braço que estava em volta da mulher.

O suposto cunhado então começa a gritar, para que todos pudessem ouvir. "Tem vergonha não, Paulo? Tá com a amante dentro da uma igreja? Traindo a mãe dos teus filhos? Você é uma vagabunda e ele é um safado!".

A corna então aparece e ele vai para o lado externo da igreja para evitar uma confusão maior. “Seu cachorro, seu safado. Como que tu tá fazendo isso comigo? Tua filha tem só 8 meses!”, grita a mulher enquanto bate no marido.

Segundo o site CM7, não existem mais informações sobre o caso. Pelas imagens é possível ver ainda que a confusão deixou os fiéis desconfortáveis.

Assista ao vídeo:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também