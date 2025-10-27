Menu
JD1TV: Criança morre com pescoço cortado por linha de cerol em MT

Conforme lei federal, quem fabrica ou vende o produto pode responder criminalmente e pagar multa

27 outubro 2025 - 13h12Sarah Chaves, com Vale do Ivinhema Agora
Um menino de apenas 9 anos, identificado como Davi, foi vítima de um incidente com cerol na tarde de ontem (26) e morreu no loteamento Hélio Ponce de arruda, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, Mato Grosso.
Segundo informações do FTN Brasil, a criança andava de bicicleta perto de casa quando o pescoço foi cortado por uma linha de pipa. O garoto morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

A linha coberta com cerol, uma mistura de cola e vidro moído, assim como a chamada linha chilena, é proibida por lei federal. Quem fabrica, vende ou utiliza o produto pode responder criminalmente, pagar multa e ter o material apreendido.

O local foi isolado e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizaram os procedimentos periciais.



 

