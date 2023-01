JD1TV: Cultivo de abelhas sem ferrão é alternativa para polinização

O Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, abriga um meliponário, nome dado a uma coleção de colmeias de abelhas sem ferrão, são 12 espécies de abelhas nativas do cerrado divididas em caixas de madeira. A ideia principal do projeto é a polinização da flora regional.

A zootecnista, Joselina Maria de Oliveria, responsável pelo projeto, defende que a criação do animal em casa pode ser uma alternativa para manter o cultivo e, até mesmo, se tornar fonte de renda. Confira a reportagem completa abaixo:

