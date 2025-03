JD1TV: Deputado pede revisÃ£o de decisÃ£o libertou agressor de jornalista na Capital

O caso do músico Philipe Calazans de 38 anos que agrediu a namorada, uma jornalista de 37 anos, que carregava a filha do casal, no início do mês, repercutiu durante sessão na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, com pedidos de deputados por melhorias nas medidas de proteção à mulher,

Na Tribuna, o deputado Paulo Corrêa falou sobre o indiciamento do irmão da vítima, que foi denunciar a agressão na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande e acabou sendo indiciado, por suposto erro. "Pode acontecer isso?", questionou.

Após solidariedade dos demais parlamentares, Paulo Corrêa apontou que o caso da jornalista vítima de violência foi atendido pela mesma delegada que atendeu o caso da jornalista Vanessa Ricarte, morta pelo ex na Capital.

O deputado pediu ainda ao desembargador que concedeu a liberdade provisória do agressor, para que reveja a medida, aumente a medida protetiva de 200km para 400km, e apontou o fato do agressor ter direito a visitar a filha, oferecendo risco para a mulher e a criança.

Após a agressão, a juíza Eucelia Moreira Cassal, pediu a prisão preventiva do músico, no entanto, conforme a decisão, obtida pelo JD1, a soltura foi expedida pela 3° Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e assinada pelo Desembargador Fernando Paes de Campos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também