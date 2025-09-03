Menu
JD1TV: DO SUL! Jornalista internacional se desculpa após errar nome de MS em palestra na Capital

Márcio Gomes teria cometido o erro na frente de 300 pessoas, sendo corrigido em uníssono pelo público

03 setembro 2025 - 16h24Brenda Assis
Márcio Gomes passou por Campo Grande na terça-feiraMárcio Gomes passou por Campo Grande na terça-feira   (Reprodução/Instagram)

Uma gafe comum, mas que entristece os sul-mato-grossenses é falar apenas ‘Mato Grosso’ ao se referir a Mato Grosso do Sul. Ontem (2), durante uma palestra em Campo Grande, o repórter internacional e âncora da CNN, Márcio Gomes, acabou esquecendo de falar o ‘do Sul’ e ouviu a plateia o corrigir em uníssono.

Através das redes sociais, ele destacou a importância do reconhecimento e do respeito das culturas diferentes entre os dois estados, se desculpando pelo erro. “Infelizmente não tive tempo suficiente de conhecer Campo Grande, fiquei só um dia. Tempo suficiente de adorar a cidade e as pessoas, além de cometer uma gafe”, diz ele no vídeo.

Em continuação, explica que estava conversando durante a palestra com jornalistas e jovens estudantes da área quando ao dar um exemplo de entrevista acabou dizendo apenas Mato Grosso, ao se referir a MS.

“Na mesma hora que eu falei ‘Mato Grosso’ e não completei com o ‘do Sul’, o auditório inteiro, que eram umas 300 pessoas, disseram em coro uníssono, mas triste, eles completaram o nome do estado. Esse foi um coro sentido, como se fosse um pássaro enjaulado, sabe?”, detalha o jornalista.

Ele então se desculpa, mesmo tendo corrigido seu erro no momento da palestra. “É como se fosse uma frustração de que as pessoas de fora não falem o nome do estado direito. Uma coisa que aprendi por ter morado fora e passado por tantos lugares é respeitar a cultura local, os desejos locais e isso é obvio! Não errar o estado onde você está”, complementa.

Gomes chegou a explicar que a correção do nome não é um problema com o estado vizinho, mas sim da população ver que MS não é reconhecido, mesmo sendo outro estado, com povo, cultura e tantas outras coisas que divergem os ‘gêmeos’, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

“Não errem também! Quando vierem a Campo Grande, vocês estarão vindo para Mato Grosso do Sul. Quando forem para o Pantanal, estarão vindo para Mato Grosso do Sul. Terra de gente simpática, acolhedora e muito gentil. Muito obrigado Mato Grosso do Sul!”, finaliza o jornalista.

Assista ao vídeo:

 

