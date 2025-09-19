JD1TV: Duas jibóias são capturadas dentro da Gruta Catedral em Bonito; veja

Duas jibóias foram capturadas na tarde da última quarta-feira (17) pela Polícia Militar Ambiental dentro da Gruta Catedral, um dos principais pontos turísticos de Bonito, interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a PMA, se tratam de dois répteis, adultos e medindo aproximadamente 1,50 metro, e que estavam em boas condições de saúde.

Após a captura feita com segurança, as serpentes foram removidas do local e soltas em uma área natural afastada da presença humana, garantindo a proteção da espécie e a segurança dos visitantes.

A jibóia é uma das maiores serpentes da fauna brasileira, não possui veneno e desempenha papel importante no controle de pequenas populações de mamíferos, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema.

A PMA ainda orienta que em situações semelhantes, não deve manusear o animal por conta própria, e sim acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone 67 99984-5013.

Confira o resgate abaixo:

