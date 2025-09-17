Menu
JD1TV: "Ele é um tonto", rebate Zeca do PT a críticas de Tata Marques sobre o Vale-Gás

O deputado apontou que o apresentador tem o programa bancado por mercados que "recebem dinheiro dos programas do governo Lula"

17 setembro 2025 - 13h35Sarah Chaves

Em uma resposta às declarações do apresentador Tata Marques, o deputado estadual Zeca do PT se posicionou contra as críticas feitas ao programa Vale-Gás, que visa garantir a distribuição de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em seu programa, Tata Marques havia caracterizado o benefício como uma "esmola", afirmando que o programa era uma estratégia assistencialista para manter as famílias dependentes do governo, em vez de promover a verdadeira emancipação da população por meio da educação e do emprego.

“Isso é uma esmola, perto do que o governo fatura de impostos. Isso é uma maneira de aprisionar a família, de dizer pra família, você é pobre, e vai depender de mim para sempre”, disparou Tata.

Zeca chamou o apresentador de “tonto” e afirmou que as críticas ao Vale-Gás eram “absurdas”. Ele ainda mencionou que a distribuição do programa, que beneficia milhares de famílias no Brasil, era criticada sem fundamento por uma pessoa que, segundo ele, não entende a realidade social do país.

"E pior de tudo, depois eu fui atrás das informações e descobri que quem banca esse tal de ‘tonto’ são os supermercados Júnior, Pires e Mister, que recebem dinheiro dos programas do governo Lula", disparou Zeca.

O deputado também criticou a postura do apresentador, alegando que ele não tinha moral para criticar o programa e que seria uma incoerência da parte dos supermercados financiarem um apresentador que falava “barbaridades” sobre o benefício.

 

