JD1TV: Energisa explica como funciona plano de contingência em tempestades

Os últimos temporais que atingiram e causaram estragos em algumas cidades do interior do Estado, movimentaram os atendimentos na Energisa, companhia energética que atende o Mato Grosso do Sul, e ainda, acenderam um alerta para a prevenção de novos estragos, tendo em vista que a previsão do tempo indica novos vendavais e chuvas fortes em todo o Estado.

Diante disso, a equipe do JD1 Notícias foi até a sede da Energisa para conversar com o Gerente de Operações, Helier Eurico Fiovarante, que é responsável pelo plano de contingência elaborado para lidar com prejuízos que podem ser causados pelas chuvas. Na ocasião, Helier ressaltou que, a companhia busca um trabalho preventivo, principalmente depois da última tempestades de poeira que atingiu Campo Grande em 2021, e causou grandes estragos.

“Além de recebermos diariamente os chamados dos consumidores, nossa tecnologia consegue identificar os locais mais afetados. Além disso, nós sempre estamos em contato direto com os meteorologistas que nos alertam sobre a possibilidade de chuvas, ventos e temporais. Ou seja, a partir daí, nós deixamos um planejamento pré-determinado para que quando os problemas chegarem, nós resolvamos o mais rápido possível”, explicou.

O gerente de operações afirmou ainda, que a Energisa trabalha integrada com os órgãos municipal, estadual e nacional para compartilhar o planejamento. “Esse trabalho facilita o trabalho mútuo e nos ajuda a prestar um melhor atendimento para a população na hora da crise”, ressaltou.

Sobre o alerta de temporal previsto para os próximos dias, Helier explicou como funciona a preparação da equipe. “Primeiramente, nós checamos as ações, orientamos as equipes, conferimos os materiais para que, quando as reclamações começarem a chegar, nossa equipe já estar em campo, preparada para o atendimento”.



Confira a entrevista completa:

