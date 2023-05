JD1TV: Explosão de pneu de carreta mata mecânico; cena é impressionante

O mecânico Vinícius Saldanha do Carmo, de 28 anos, morreu na última quarta-feira (3) após ser atingido pela explosão de um pneu de uma carreta, em uma borracharia na cidade de Santiago, interior do Rio Grande do Sul. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento e as cenas impressionam.

A vítima trabalhava na manutenção do pneu, quando houve a explosão. A causa que motivou o acidente ainda está sendo investigada, conforme informações do site G1.

O proprietário da borracharia afirmou que Vinícius chegou a ser socorrido no Grupo Hospitalar Santiago, porém devido aos ferimentos, não resistiu. Haviam outras quatro pessoas trabalhando no momento da explosão, mas que não ficaram feridas.

A gerência da borracharia disse que Vinícius era um profissional experiente e com qualificação específica na área. Colegas relataram que, aparentemente, não foi adotado nenhum procedimento diferente do habitual.

A Polícia Civil investiga o caso. Uma perícia técnica, do Instituto-Geral de Perícias (IGP), deve apontar a causa provável da explosão.

Veja o momento da explosão:

JD1TV: Explosão de pneu de carreta mata mecânico; cena é impressionantehttps://t.co/PYbzQLaNhS pic.twitter.com/DOosC8v2D3 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) May 5, 2023

