JD1TV: Mesmo em luto, família autoriza doação de órgãos de militar morto em acidente de moto

Mesmo com a dor, um ato de solidariedade fez a família do militar do Exército Breno Rogério Lima da Silva, morto durante um acidente de moto ocorrido na segunda-feira (4) em Amambai, autorizar a doação de órgãos do rapaz.

As equipes de coleta captaram o coração, fígado, rins, córneas e pulmão. Com a ajuda do CTA (Coordenadoria de Transporte Aéreo), da Casa Militar do Governo do Estado de MS, a CTMS (Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul) conseguiu agilizar o transporte.

Os médicos foram levados de avião até Dourados, já que o militar estava internado no Hospital da Vida. Nos últimos cinco dias, a CTA executou três operações aéreas com o mesmo objetivo.

Acidente – Breno seguia pela Avenida Pedro Manvailler, quando colidiu contra a Strada, conduzida por um homem, de 31 anos, que teria feito uma conversão à esquerda para acessar o pátio de um atacadista.

O condutor da picape alegou que o motociclista estava em alta velocidade, passando por uma canaleta existente entre o quebra-molas e o meio fio. Com o impacto, o jovem teve traumatismo craniano e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Porém, em decorrência da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu em coma induzido desde a transferência, não resistindo e falecendo na segunda-feira.

