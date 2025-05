JD1TV: Fiel, cadela cuida e acompanha o dono em ambulância após acidente

Um doguinho, muito fiel ao seu dono, se negou a sair do lado do homem, de 69 anos, que havia sido atropelado na BR-386, entre Passo Fundo e Soledade, no Rio Grande do Sul, durante a quinta-feira (8). Ele acabou indo de ambulância até o hospital.

Conforme as informações do g1, a cadela acompanhava a vítima e recusou-se a deixá-lo. Enquanto as equipes prestavam atendimento ao homem, ainda no asfalto, o animal acompanhou o dono.

"Ao colocarmos ele na ambulância, ela pulou para dentro. E quem disse que tirava? Também não iríamos deixar ela lá, no meio do asfalto", contou o socorrista Luiz Henrique Bohrer, que registrou o vídeo.

Durante o percurso até o Hospital Frei Clemente, em Soledade, a cachorra permaneceu imóvel, ao lado do dono. Ao chegarem, ela seguiu até a porta da emergência.

O homem foi transferido para um hospital de Passo Fundo. A identidade dele não foi divulgada. "É uma história incomum para a gente, que trabalha no socorro. Quando chegamos na ocorrência, fizemos todos os procedimentos e ela (a cadela) ficou do lado", comentou.

A cadela foi acolhida por uma ONG local, que vai cuidar dela até que o reencontro com o dono seja possível. "Pouco mais de uma hora depois essa ONG apareceu no hospital para pegar ela e cuidar até o senhor ficar bem", relatou Bohrer.

A voluntária da causa animal Márcia Souza disse que a cadela está na casa dela e mais calma. "Não pensei duas vezes antes de ir até o hospital e pegá-la", relatou. "Dei remédio para pulgas e vermes e muito carinho", disse Márcia, que ajuda ONGs a angariar fundos desde 2014.

