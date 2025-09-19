JD1TV: Filho de Quinton "Rampage" é preso por agredir lutador inconsciente

Raja Jackson, filho do ex-lutador do UFC Quinton "Rampage" Jackson, foi preso na tarde desta quinta-feira (18) em Los Angeles, após agredir brutalmente o lutador Syko Stu, durante um evento em Sun Valley, Califórnia, no mês passado.

As imagens da agressão, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, mostram Raja invadindo o ringue durante uma luta e, após derrubar Stuart Smith (nome verdadeiro de Syko Stu), continua o espancamento mesmo com a vítima inconsciente e sangrando. A agressão só foi interrompida quando outros lutadores entraram no ringue e seguraram Raja.

A justiça de Los Angeles determinou uma fiança de aproximadamente R$ 266 mil (US$ 50mil) para Raja, que enfrentará as consequências legais de sua ação. Segundo o TMZ, um funcionário da prisão teria informado que ele já pagou a fiança, mas no registro oficial a informação é de que ele ainda estaria preso.

Syko Stu, por sua vez, sofreu múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura no maxilar, e foi hospitalizado. Depois de passar um tempo internado, mas ainda enfrenta uma difícil recuperação, conforme afirmou seu irmão, Andrew Smith, em publicações nas redes sociais.

Andrew também agradeceu o apoio recebido de fãs e familiares, destacando que o wrestling sempre foi uma parte fundamental da vida de seu irmão, que também é veterano do Exército dos EUA e usava o esporte como uma forma de lidar com seu TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático). Para ajudar com as despesas médicas e a perda de renda de Stuart, sua esposa, Contessa Patterson, organizou uma página de arrecadação de fundos.

Após o incidente, Quinton "Rampage" Jackson usou as redes sociais para expressar seu desapontamento com as ações de seu filho. Em um post no X (antigo Twitter), o ex-lutador condenou a agressão e explicou que Raja havia sofrido uma concussão dias antes do evento e não estava em condições de participar de qualquer tipo de combate. "Como pai, estou profundamente preocupado com sua saúde e com o bem-estar do Sr. Smith. Peço desculpas em nome dele pela situação", escreveu Rampage.

