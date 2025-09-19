Menu
Menu Busca sexta, 19 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

JD1TV: Filho de Quinton "Rampage" é preso por agredir lutador inconsciente

A justiça de Los Angeles determinou uma fiança de aproximadamente R$ 266 mil para Raja Jackson

19 setembro 2025 - 12h52Sarah Chaves, com CNN
Após o incidente, Quinton "Rampage" Jackson usou as redes sociais para expressar seu desapontamentoApós o incidente, Quinton "Rampage" Jackson usou as redes sociais para expressar seu desapontamento   (Reprodução)

Raja Jackson, filho do ex-lutador do UFC Quinton "Rampage" Jackson, foi preso na tarde desta quinta-feira (18) em Los Angeles, após agredir brutalmente o lutador Syko Stu, durante um evento em Sun Valley, Califórnia, no mês passado.

As imagens da agressão, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, mostram Raja invadindo o ringue durante uma luta e, após derrubar Stuart Smith (nome verdadeiro de Syko Stu), continua o espancamento mesmo com a vítima inconsciente e sangrando. A agressão só foi interrompida quando outros lutadores entraram no ringue e seguraram Raja.

A justiça de Los Angeles determinou uma fiança de aproximadamente R$ 266 mil (US$ 50mil) para Raja, que enfrentará as consequências legais de sua ação. Segundo o TMZ, um funcionário da prisão teria informado que ele já pagou a fiança, mas no registro oficial a informação é de que ele ainda estaria preso.

Syko Stu, por sua vez, sofreu múltiplos ferimentos, incluindo uma fratura no maxilar, e foi hospitalizado. Depois de passar um tempo internado, mas ainda enfrenta uma difícil recuperação, conforme afirmou seu irmão, Andrew Smith, em publicações nas redes sociais.

Andrew também agradeceu o apoio recebido de fãs e familiares, destacando que o wrestling sempre foi uma parte fundamental da vida de seu irmão, que também é veterano do Exército dos EUA e usava o esporte como uma forma de lidar com seu TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático). Para ajudar com as despesas médicas e a perda de renda de Stuart, sua esposa, Contessa Patterson, organizou uma página de arrecadação de fundos.

Após o incidente, Quinton "Rampage" Jackson usou as redes sociais para expressar seu desapontamento com as ações de seu filho. Em um post no X (antigo Twitter), o ex-lutador condenou a agressão e explicou que Raja havia sofrido uma concussão dias antes do evento e não estava em condições de participar de qualquer tipo de combate. "Como pai, estou profundamente preocupado com sua saúde e com o bem-estar do Sr. Smith. Peço desculpas em nome dele pela situação", escreveu Rampage.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Bens doados - Foto: TJMS
Justiça
TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul
Dr. José Henrique Kaster -
Justiça
Juiz Henrique Kaster é transferido para a 4ª Vara Criminal de Campo Grande
David Alcolumbre, presidente do Senado
Política
Alcolumbre critica Eduardo Bolsonaro por instigar os EUA contra o Brasil
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'
Ministro Dias Toffoli -
Política
Toffoli rejeita habeas corpus apresentado em favor de Bolsonaro
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Homem é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a sobrinha em Naviraí
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Homem é julgado pelo Tribunal do Júri por matar amigo a facadas em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/9/2025

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Samu
Trânsito
Quarteto que estava numa moto só foi socorrido em estado grave na rua da Divisão