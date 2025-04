JD1TV: Fonoaudiologia da Clínica Escola tem ambiente humanizado sem demanda reprimida

A Clínica Escola da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), é referência no estado com atendimentos via SUS de pacientes que vem à Capital de várias cidades do interior. Com média de mais de 2 mil atendimentos mensais, o espaço também faz a adaptação de aparelhos auditivos, só em 2024, foram mais de 1.800 aparelhos adaptados.

Conforme Regiane Bergamo, Coordenadora do SUS UCDB, a Clínica Escola trabalha com uma demanda que pode atender. "Então nós não temos demanda reprimida tanto para os procedimentos quanto para o aparelho auditivo, porque o repasse não é feito anterior à realização do procedimento".

O espaço conta com profissionais especializados nos setores de otorrino, pediatras, psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos. Após o primeiro contato via SISREG, o paciente pode agendar manutenção, ou atendimentos para acompanhamento direto na UCDB pelo número: (67) 3312-3705.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também