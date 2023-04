JD1TV: Fotógrafo registra sucuri tentando engolir peixe por horas e desistindo

Acostumado a viver em natureza e registrar a fauna e flora de diversas regiões do Brasil, o guia e fotógrafo Fábio Paschoal compartilhou nas redes sociais um novo registro impressionante. O vídeo é de uma sucuri no Pantanal de Mato Grosso do Sul, tentando engolir um peixe cascudo por horas.

Nas imagens é possível ver a sucuri predando o peixe por meio da técnica "estrangulamento". Para se alimentar da presa, a cobra se enrolou ao redor do peixe, mas não conseguiu terminar a refeição. O avistamento aconteceu em outubro de 2022, durante um safári no Refúgio Ecológico Caiman.

Fábio Paschoal disse que estava realizando um passeio de safári com um grupo de turistas no Pantanal, quando foi avisado de que uma sucuri estaria tentando engolir um peixe na região. Segundo ele, os turistas ficaram empolgados com a possibilidade de ficar “cara a cara” com a serpente gigante.

"Estava fazendo um safári com os turistas e passaram pelo rádio uma mensagem avisando que tinha uma sucuri em uma ponte próxima. A cobra ficou tentando engolir o cascudo um tempão, mas era muito grande pra ela e o peixe acabou morrendo. Ficamos em uma distância segura para não estressar o animal", relatou.

Paschoal trabalha há 15 anos no ramo do ecoturismo, e segundo ele, o registro da sucuri gigante predando o peixe é algo "raro". O fotógrafo explica que o vídeo foi obtido após muito tempo de observação e respeito ao animal. Confira:

"Uma cena com essa é muito difícil de presenciar! Não é algo que acontece frequentemente, eu tenho 15 anos de experiência como guia e foram poucas vezes que eu vi uma sucuri pegando uma presa. Cobras em geral são difíceis de encontrar porque elas têm camuflagem muito boa", disse ele. *Com informações do portal g1.

