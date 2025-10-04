JD1TV: Gambá interrompe partida entre Osasco e Barueri e põe aletas para correr

Quando o placar marcava 15 a 12 para o Osasco empartida contra o Barueri pelo Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, nessa sexta-feira (3), um gambá atravessou a quadra, passando ao lado do banco de reservas e sob o pé de uma atleta.
Apesar da interrupção inusitada, o Barueri conseguiu surpreender e venceu o Osasco por 3 a 1, levando o golden set por 27 a 25. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na final do Campeonato Paulista.
O paradeiro do animal após a aparição relâmpago ainda é desconhecido. Veja o momento:
