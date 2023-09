JD1TV: Homem invade academia pelado e faz um "quebra-quebra"

Viralizaram nas redes sociais uma série de vídeos que mostram o momento em que um homem invade uma academia, completamente nu, e faz um “quebra-quebra” no local. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (14) em Juiz de Fora, em Minas Gerais.

No vídeo, o homem aparece em cima de um balcão da academia, quebrando uma luminária, televisão e outros objetos enquanto alguns alunos fogem da situação e outros tentam conter o “invasor”.

Antes de invadir a academia, o homem havia entrado em um escritório, onde também causou estragos.

Após deixar o local, o homem foi contido em um posto de combustíveis por populares e agredido com socos e pontapés. Devido aos ferimentos, ele foi levado até o Hospital de Pronto Atendimento Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde segue internado nesta sexta-feira (16), com quadro estável.

A suspeita inicial é que ele estava em um surto psicótico.

Confira o momento da invasão e as agressões:

