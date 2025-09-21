JD1TV: Incêndio na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia deixa trecho "intransitável"

Um incêndio de grandes proporções preocupa motoristas que trafegam pela BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia, neste domingo (21). Imagens enviadas por motoristas mostram o fogo se espalhando por diversos pontos da rodovia, consumindo rapidamente a vegetação.
A fumaça registrada na região do armazém Producel (Capão Seco) é densa e já compromete a visibilidade, atrapalhando o fluxo de veículos e aumentando o risco de acidentes.
Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O JD1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar sobre a contenção das chamas e foi informada de que a ocorrência é atendida pela unidade de Sidrolândia.
