Menu
Menu Busca domingo, 21 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

JD1TV: Incêndio na BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia deixa trecho "intransitável"

A fumaça já compromete a visibilidade da pista para quem trafega pela região

21 setembro 2025 - 13h29Sarah Chaves    atualizado em 21/09/2025 às 14h59

Um incêndio de grandes proporções preocupa motoristas que trafegam pela BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia, neste domingo (21). Imagens enviadas por motoristas mostram o fogo se espalhando por diversos pontos da rodovia, consumindo rapidamente a vegetação.

A fumaça registrada na região do armazém Producel (Capão Seco) é densa e já compromete a visibilidade, atrapalhando o fluxo de veículos e aumentando o risco de acidentes.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O JD1 entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar sobre a contenção das chamas e foi informada de que a ocorrência é atendida pela unidade de Sidrolândia.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bilhete da Mega-Sena
Geral
Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 48 milhões
Faustão surpreende ao comparecer ao casamento de sua filha durante recuperação
Geral
Faustão surpreende ao comparecer ao casamento de sua filha durante recuperação
Ministro Celso Sabino
Geral
Ministro deixa aviso prévio para saída do Turismo após polêmica com presidente do União
Marina Silva representa o país no ranking
Geral
Marina Silva entra na lista de líderes de sustentabilidade da Forbes
Karen Silva era formada pela UFMS
Geral
Jovem de 24 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica na Capital
As serpentes foram soltas em uma área natural
Geral
JD1TV: Duas jibóias são capturadas dentro da Gruta Catedral em Bonito; veja
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Após o incidente, Quinton "Rampage" Jackson usou as redes sociais para expressar seu desapontamento
Geral
JD1TV: Filho de Quinton "Rampage" é preso por agredir lutador inconsciente
Bens doados - Foto: TJMS
Justiça
TJMS realiza doação de equipamentos a entidades sociais em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
A cena foi filmada por moradores da região
Polícia
JD1TV: Guardas da GCM são flagrados jogando bola com crianças em Campo Grande
Adinaldo Linda era natural de Três Lagoas
Interior
Trabalhador rural é assassinado a golpes de facas durante briga em fazenda de MS