JD1TV: Influencer ironiza sinalizaÃ§Ã£o 'que nÃ£o dÃ¡ em nada' na Duque de Caxias

O vídeo do influencer, Lucas Nóbrega Barbosa apontou um 'erro' na faixa de pedestre na Avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Conforme imagens, a faixa de pedestre, que compõe a sinalização horizontal, estaria fora da rampa de saída da avenida. "Olha só essa faixa de pedestre maravilhosa, o problema é que ela não da em nada", isso porque ela termina na coluna de um guardrail. Veja: