JD1TV: Influenciador desmaia ao tentar levantar 225 quilos na academia

Um influenciador fitness canadense viralizou nas redes sociais após ‘desmaiar’ tentando levantar 225 quilos em uma academia. O caso teria acontecido no começo de abril e o vídeo já tem mais de 11 milhões de visualizações.

O rapaz é conhecido por compartilhar sua rotina de musculação. Em mais um dos seus vídeos, o que era pra ser uma exibição virou uma cena dramática pois ele desmaiou segundos após iniciar o exercício, caindo ao chão de forma abrupta.

Conforme o portal CM7 Brasil, especialistas apontam que o desmaio pode ter sido causado pela Bezold-Jarisch-reflex, um fenômeno relativamente comum entre halterofilistas. Essa reação ocorre quando o corpo, sob esforço extremo, reduz subitamente a frequência cardíaca e a pressão arterial, levando à perda momentânea de consciência.

Apesar do susto, o influenciador escapou ileso, mas o vídeo do “fail” rapidamente se tornou um sucesso na internet. Assista: