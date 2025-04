JD1TV: Invocação do coisa ruim? Bode aparece 'do nada' comendo capim em cima de fios elétricos

Um vídeo curioso vem chamando a atenção nas redes sociais ao mostrar um bode, na ‘paz do Senhor’, comendo capim em cima de fios de rede elétrica. A cena viralizou nas redes sociais durante esta segunda-feira (7).

Conforme o portal CM7 Brasil, embora a localização exata da filmagem não tenha sido confirmada, suspeitas indicam que o incidente ocorreu no estado do Ceará.

A imagem do animal desafiando a lógica e se mantendo equilibrado nos fios elétricos gerou risadas e questionamentos sobre como o bode chegou a essa situação inusitada.

Assista ao vídeo: