JD1TV: Jiboia é flagrada devorando ave pantaneira

Taynara Menezes, com G1

Uma jiboia, de aproximadamente 2 metros, foi flagrada devorando uma ave pantaneira, em uma pousada em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A serpente estava pendurada em uma árvore quando, em questão de minutos, deu bote, predou e engoliu um anu, ave típica no bioma.

O momento foi filmado pela administradora e gerente da pousada Aguapé, Joana Murano, conforme ela alguns hóspedes estavam fazendo safari pelo local.

“Era à tarde, horário do lanche. Alguns hóspedes da pousada estavam fazendo um safari fotográfico. Junto, os guias viram um bando de anus sobre a árvore, mas nem viram a jiboia”, lembra Joana.

Apesar de trabalhar no local, Joana relata que não é comum ver cenas como esta durante os passeios, e além dela, os turistas também aproveitaram para contemplar a natureza.

“Nunca sabemos o que vamos ver nestes passeios. Desta vez, demos sorte e ficamos impressionados. Não é uma cena comum de ver. Primeiramente, a jiboia tinha passada despercebida, estava camuflada. Ficamos surpresos e felizes por ver essa cena da natureza, o ciclo da vida”.

Confira o vídeo abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também