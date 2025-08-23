JD1TV: Jovem confirma término após 'Beijo da Discórdia' no palco de Nattan em Três Lagoas

Durante a 35ª Festa do Folclore na última quinta-feira (21), o cantor Nattan gerou polêmica ao desafiar um jovem do público a beijar uma mulher no palco por R$ 1 mil. A reação da namorada, Julia Mello, foi imediata e marcada pelo famoso "Beijo da Discórdia".
O momento rapidamente viralizou nas redes sociais de Três Lagoas , gerando críticas e piadas. Apesar do show continuar, o episódio teve grande impacto no relacionamento do jovem, que, após o ocorrido, ficou sem namorada.
Ao final do show, o artista conversa com o casal e oferece ingressos para as próximas apresentações, caso se reconciliem. Julia Mello confirmou o término através das redes sociais alegando não aceitar o comportamento dele.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Webinário do CNJ discute proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte
Justiça
STF aplica "puxão de orelha" a juízes e órgãos por falhas na aquisição de remédios do SUS
Justiça
MP pede à Justiça que não absolva homem que matou o pai em Campo Grande
Justiça
Juiz decreta prisão de motorista que causou acidente e matou criança em Campo Grande
Cidade
Sorteio de moradias para idosos no Condomínio Vila da Melhor Idade será nesta sexta (29)
Justiça
TJMS reduz pena de homem condenado por homicídio em Campo Grande
Interior
MP abre procedimento para apurar atuação da Controladoria de Caracol
Justiça
Uso de tornozeleira eletrônica favorece réus, explica juiz de Campo Grande
Interior
Investigação do MPMS mostra como golpista ameaçava vítimas para não vazar fotos íntimas
Geral