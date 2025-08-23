Menu
JD1TV: Jovem confirma término após 'Beijo da Discórdia' no palco de Nattan em Três Lagoas

Ao final do show, o artista conversa com o casal e oferece ingressos para as próximas apresentações, caso se reconciliassem

23 agosto 2025 - 13h11
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

Durante a 35ª Festa do Folclore na última quinta-feira (21), o cantor Nattan gerou polêmica ao desafiar um jovem do público a beijar uma mulher no palco por R$ 1 mil. A reação da namorada, Julia Mello, foi imediata e marcada pelo famoso "Beijo da Discórdia".

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais de Três Lagoas , gerando críticas e piadas. Apesar do show continuar, o episódio teve grande impacto no relacionamento do jovem, que, após o ocorrido, ficou sem namorada.

Ao final do show, o artista conversa com o casal e oferece ingressos para as próximas apresentações, caso se reconciliem. Julia Mello confirmou o término através das redes sociais alegando não aceitar o comportamento dele.

 

