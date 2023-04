JD1TV: Jovem sai para ir ao mercado e é assediada por motoqueiro no Aero Rancho

Uma jovem, de 19 anos, foi vítima de assédio enquanto ia ao mercado durante a manhã desta segunda-feira (24), no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Nas redes sociais, ela postou um vídeo do momento em que um motociclista passa por ela e a toca, sem permissão.

Ao JD1 Notícias, ela contou que está registrando o boletim de ocorrência contra o autor, que foi identificado por amigos do bairro. "Eu estava indo ao mercado quando tudo aconteceu e só não fui até à delegacia ainda porque tinha uma entrevista de emprego para fazer. Consegui identificar ele porque alguns amigos do bairro me ajudaram".

Ainda de acordo com a vítima, que não terá a identidade divulgada, o motociclista a tocou sem dizer nada. Após cometer o assédio, ele foi embora tomando rumo ignorado.

Na publicação, ela ainda conta que é um caminho que faz com costume, porém isso nunca tinha acontecido. “Desceu um homem de moto bem na minha direção e bateu na minha bunda! Péssimo saber que existe homem lixo a esse ponto!”, descreveu.

A jovem ainda fez um alerta para que outras mulheres da região tomem cuidado. “Poderia ter acontecido algo pior!”.

Assista ao vídeo:

