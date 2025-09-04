Menu
JD1TV: Lançamento de teaser de "O Morro dos Ventos Uivantes" gera críticas

Fãs criticam escolha de Jacob Elordi para interpretar Heathcliff

04 setembro 2025 - 16h40Carla Andréa

O lançamento do teaser da adaptação cinematográfica do clássico “O Morro dos Ventos Uivantes”, nesta quarta-feira (3), provocou reação negativa nas redes sociais.

Fãs da obra de Emily Brontë criticaram a nova produção por mudanças em relação ao livro, especialmente na escolha do ator Jacob Elordi para interpretar Heathcliff, personagem que, no romance, não é branco.

No X (antigo Twitter), internautas expressaram frustração com o teaser, afirmando que a produção não atende às expectativas daqueles que conhecem e amam o clássico da literatura britânica.

O longa será dirigido por Emerald Fennell, conhecida por “Bela Vingança”, marcando uma nova colaboração com Elordi, que já trabalhou com a diretora em “Saltburn”.

O filme tem estreia prevista para fevereiro de 2026 no Brasil.

Assista:

 

