JD1TV: Lobo-guará tem pata traseira quebrada após ser atropelado na MS-379

Lobo-guará atropelado na noite desta segunda-feira (2) na BR-379, a cerca de 65 km de Dourados, está a caminho da Capital. O animal sofreu possível fratura em uma das patas traseiras e passará por atendimentos em Campo Grande.

No vídeo, o lobo-guará - da espécie Chrysocyon brachyurus - aparece bastante abatido dentro de uma gaiola que policiais militares ambientais usaram para resgatá-lo.

Nos primeiros atendimentos, o animal aparenta ter sofrido fratura nas patas traseiras. Depois do resgate e primeiros cuidados, ele está a caminho do Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande. Assista:

