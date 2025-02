JD1TV: Mãe dá à luz a quadrigêmeas em hospital de Três Lagoas

As quadrigêmeas Alice, Alana, Luísa e Luara nasceram durante a quinta-feira (6), no Hospital Auxiliadora em Três Lagoas. O parto foi realizado três meses após a mãe, Natasha Dias, de 28 anos, descobrir que estava grávida. As pequenas vieram ao mundo com 29 semanas de gestação.

A história começou em outubro do ano passado, quando Natasha procurou a unidade de saúde após sentir fraqueza e mal-estar. Nos primeiros exames, foi informada de que estava grávida de trigêmeos. Porém, novos ultrassons revelaram uma surpresa inesperada: um quarto bebê, que não havia sido identificado inicialmente.

A gestação ocorreu de forma totalmente natural, sem qualquer tratamento para fertilidade, tornando o caso ainda mais raro. Apesar dos desafios, o nascimento das quadrigêmeas foi um sucesso.

Nas redes sociais, o Hospital destacou que se tratou de “um acontecimento raro, carregado de fé, esperança e o amor incondicional que só uma mãe pode sentir.”

Antes mesmo da chegada das bebês, uma campanha de arrecadação foi iniciada para ajudar a família, que precisará de um grande suporte nos primeiros meses de vida das meninas. A iniciativa envolve doações de fraldas, que podem ser entregues na igreja ADTL.

Assista ao vídeo divulgado pelo hospital:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também