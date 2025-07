JD1TV: Mães e crianças ficam feridas após episódio com pitbull a caminho da creche

Duas mulheres com suas filhas, de 2 e 3 anos de idade, foram surpreendidas por um cachorro da raça pitbull enquanto aguardavam o transporte escolar em frente a uma residência no município de Iguaracy, no Sertão de Pernambuco.

As imagens feitas na segunda-feira (28), por câmeras de segurança mostram o momento em que o pitbull surge de um terreno baldio, atravessa a rua e se aproxima das crianças. Uma das mães empurra o animal que volta desferindo algumas mordidas. Transeuntes que passavam pelo local pararam para ajudar. O pitbull foi imobilizado e retirado do local.



Uma das mulheres que acabou caindo durante o episódio teve ferimentos leves e foi levada ao hospital e as crianças, com escoriações seguiram para a escola após o ataque.

Segundo Bruno Lopes, marido de uma das mulheres envolvidas, o cachorro foi recolhido pela prefeitura e está sob observação. “Fizeram exames e estão monitorando por conta da possibilidade de raiva. Fizemos o boletim de ocorrência. A cidade é pequena, então é provável que o dono do animal seja conhecido. Felizmente o prejuízo não foi maior, só a minha cunhada que ficou ferida na perna”, contou.

Pernambuco tem uma lei específica que regula a posse e circulação de cães das raças Pitbull, Rottweiler e Dobermann, além de outros animais considerados agressivos. Criada em 2003 e alterada em 2021, a norma determina que os tutores garantam segurança no manejo desses cães, inclusive com uso obrigatório de focinheira, guia curta e coleira de controle em locais públicos. O tutor que descumprir a lei pode ser multado em valores que variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil, além de responder civil e criminalmente. Em caso de reincidência, a penalidade é dobrada. Até o momento, o responsável pelo pitbull não foi identificado.

