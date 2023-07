JD1TV: Menino de 7 anos fica com a mão 'fincada' em ferro de portão no Parati

Um menino, de 7 anos, teve a palma da mão fincada no ferro de um portão na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Parati, em Campo Grande. Equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser acionada para a remoção do ferro da mão do garoto.

Segundo equipe do Mortossocorro CBMMS, a ocorrência foi passada como encravamento por objetivo perfuro cortante instalado no portão.

A equipe prestou os primeiros atendimentos, e com uso de uma lâmina de serra foi realizada o corte na base do ferro encravado na mão da criança. A vítima foi encaminhada para Santa Casa de Campo Grande.

Após o atendimento foi realizado a retirada dos demais ferros enferrujados que estavam no portão, evitando novos incidentes. Assista:

ALERTA

O Corpo de Bombeiros aproveitou para fazer um alerta para os pais e responsáveis que têm crianças em casa, e para adultos também. “Jamais retirar objetivos encravados ou empalados em vítima. Chamem sempre Equipes de Socorro!”.

